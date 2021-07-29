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البرتغال ترفع قيود استخدام الكمامة بدءًا من هذا الموعد
رفع حظر التجول والقيود المفروضة على ساعات عمل المطاعم

البرتغال ترفع قيود استخدام الكمامة بدءًا من هذا الموعد

2021/07/29
الساعة 10:07 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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البرتغال ترفع قيود استخدام الكمامة بدءًا من هذا الموعد
المواطن - متابعة

أعلنت الحكومة البرتغالية يوم الخميس أنها ستنهي الاستخدام الإجباري للكمامات في الهواء الطلق اعتبارًا من سبتمبر المقبل.

رفع حظر التجول

وأعلنت الحكومة رفع حظر التجول والقيود المفروضة على ساعات عمل المطاعم، نظرًا للتقدم المحرز في حملة التطعيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث تلقى نصف السكان جرعتين من اللقاح.

وأعلن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا أن “التطعيم ساهم بطريقة مهمة للغاية في تمكين هذه الإجراءات”، مشددًا على ضرورة “عدم تجاهل حقيقة استمرار انتشار الفيروس، حيث إن الوباء لم يختف بعد”.

الكمامة والأماكن المفتوحة

وأشار إلى أنه سيتم إلغاء الالتزام بالكمامة في الأماكن المفتوحة اعتبارًا من سبتمبر، بينما سيتم السماح بإعادة فتح النوادي الليلية والحانات التي أغلقت منذ مارس 2020 في شهر أكتوبر.


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