البنك المركزي : سكان السعودية أنفقوا 6.1 مليارات ريال خلال أسبوع

المواطن - الرياض

كشف البنك المركزي السعودي عن عمليات نقاط البيع الأسبوعية والتي أوضحت أن سكان المملكة أنفقوا أكثر من 6 مليارات ريال خلال الفترة من 18-24 يوليو الجاري في كافة القطاعات الاقتصادية.

تفاصيل تقرير البنك المركزي

وأشار تقرير البنك إلى أن إجمالي الإنفاق خلال فترة الرصد بلغ 6,123,767 مليارات ريال تم إنفاقها عبر 84,706 مليون عملية شراء مقارنة مع 9,527,998 مليارات ريال و106,481 عملية شراء في الأسبوع الذي سبقه حيث تراجعت قيمة العمليات بحوالي 35 % فيما تراجع عدد عمليات الشراء بحوالي 20 %.

توزيع الإنفاق بحسب القطاعات

وأنفق المستهلكون نحو 533 مليون ريال على الملابس والأحذية، بواقع 3,635 مليون عملية و488.5 مليون ريال على السلع والخدمات المتنوعة، بواقع 7,693 عملية وأكثر من 486 مليون ريال على قطاع الصحة، و364 مليون ريال على الأثاث، و197.5 مليون ريال على قطاع النقل، و175.7 مليون ريال على الثقافة والترفيه و1,164,330 ريال في قطاع المطاعم والمقاهي بواقع 23,442 مليون علمية شراء.

توزيع الإنفاق بحسب المدن

كما أنفق المستهلكون في مدينة الرياض نحو 1.7 مليار ريال تقريبًا بانخفاض قدره 41 % عن الأسبوع الذي سبقه فيما بلغ عدد العمليات 20,348 عملية بانخفاض 26 % عن الأسبوع السابق وفي المركز الثاني جاءت مدينة جدة بأكثر من 898 مليون ريال، بنسبة تراجع 40 % عن الأسبوع السابق فيما بلغ عدد العمليات 20,348 بنسبة تراجع جاوزت الـ20 %.

كما بلغ إنفاق الدمام 285.3 مليون ريال، ثم المدينة المنورة بـ 246.1 مليون ريال، والخبر بأكثر من 208.1 مليون ريال، وبلغ إنفاق مكة المكرمة 182.7 مليون ريال، و”مدن أخرى” بإجمالي 2.13 مليار ريال.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملًا عبر هذا الرابط.

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