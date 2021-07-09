التاسع من يوليو تاريخ يثير أزمة بين جماهير الأهلي والزمالك

المواطن - محمد سمعه

صادف اليوم الجمعة الذي يحمل تاريخ التاسع من يوليو، أزمة نادي القرن التي نشبت مؤخرًا بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

متى بدأت الأزمة ؟

وبدأت الأزمة أثناء تولي مرتضى منصور رئاسة الزمالك حيث وعد بتقديم كافة المستندات التي تؤكد أن الزمالك هو الأحق بلقب نادي القرن الإفريقي عن القرن العشرين.

ودشن جمهوري الناديين مجموعة من الهاشتاقات المسيئة بينهما، حيث قال جمهور المارد الأحمر بأن جماهير الزمالك وحديثها عن أحقية الفريق الأبيض بلقب نادي القرن غير صحيحة بسبب عدم وجود أدلة على أحقية الزمالك باللقب.

ويستند جمهور الزمالك إلى أن الفريق الأبيض حقق 9 بطولات إفريقية في القرن العشرين، بينما حقق الأهلي 7 بطولات إفريقية، لذلك قرر جمهور الزمالك بعد دعوة من لاعبي الفريق الأبيض السابقين في اختيار يوم التاسع من يوليو كذكرى لأحقية نادي الزمالك بلقب نادي القرن دون وجود أدلة واضحة تُفيد بأحقية الفريق الأبيض، وهو الأمر الذي أثار سخرية جماهير النادي الأهلي.

جماهير الأهلي ترد:

وأكدت جماهير المارد الأحمر على أن الفوز بلقب القرن الإفريقي جاء بسبب لوائح الاتحاد الإفريقي التي تنص على احتساب اللقب بنقاط الفوز للفريق الأفضل في المسابقات الإفريقية وليس بعدد البطولات.

ونجح الأهلي في القرن العشرين في الحصول على 7 ألقاب إفريقية وهم “دوري أبطال إفريقيا مرتين عامي 1982 و 1987 بجانب حصد لقب الأفرو آسيوي عام 1988 والفوز بلقب كأس الكؤوس الإفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993”.

أما الزمالك فحقق 9 ألقاب في القرن العشرين وهم “دوري أبطال إفريقيا 4 مرات أعوام 1984 و1986 و 993 و1996″، بجانب الفوز بلقب السوبر الإفريقي مرتين عامي 1994 و1997 وحصد لقب كأس الأفرو الآسيوي مرتين عامي 1987 و1997 والحصول على لقب كأس الكؤوس الإفريقية مرة واحدة عام 2000”.

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