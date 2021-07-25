التانجو يخطف النقاط الثلاث في مباراة مصر والأرجنتين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مصر والأرجنتين قبل قليل بفوز المنتخب الأرجنتيني بهدف دون مقابل، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات بمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

أحداث مباراة مصر والأرجنتين

وبدأ الشوط الأول من المباراة بضغط هجومي من قبل منتخب مصر حيث أهدر اللاعبان رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان فرصتين محققتين، لإحراز الهدف الأول للمنتخب المصري.

ولم يظهر المنتخب الأرجنتيني بأي خطورة تذكر لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، ومن خطأ دفاعي قاتل تمكن منتخب الأرجنتين من إحراز الهدف الوحيد في اللقاء عبر اللاعب فاكوندو ميدينا بالدقيقة الـ52 بعدما ارتدت الكرة من قائم الحارس محمد الشناوي.

منتخب مصر لم يظهر بالقوة الهجومية

ولم يظهر منتخب مصر بالخطورة الهجومية، التي كان عليها بالشوط الأول، لينتهي اللقاء بفوز المنتخب الأرجنتيني بهدف دون مقابل.

وقبل مباراة مصر والأرجنتين، كان المنتخب المصري تعادل مع منتخب إسبانيا بدون أهداف، بينما خسر منتخب الأرجنتين من المنتخب الأسترالي.

وبعد نهاية اللقاء، أصبح رصيد منتخب الأرجنتين 3 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب مصر عند نقطة واحدة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وفي تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت المملكة، ستقام المباراة الأخرى في المجموعة الثالثة بين منتخبي أستراليا وإسبانيا.

وسيواجه منتخب مصر نظيره الأسترالي ظهر الأربعاء المقبل، في أولمبياد طوكيو، بينما يواجه منتخب الأرجنتين نظيره منتخب إسبانيا أيضًا ظهر الأربعاء.

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