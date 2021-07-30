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التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور
تضمنت تضليلًا وخداعًا للمستهلكين

التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور

2021/07/30
الساعة 12:06 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور
المواطن - الرياض

نشرت وزارة التجارة قرارات بمخالفة نظام التجارة الإلكترونية بحق 4 مخالفين لنشرهم إعلانات مخالفة على “سناب شات” عن نشاط الفوركس (المحظور) تضمنت تضليلًا وخداعًا للمستهلكين، وتغريمهم بإجمالي 160 ألف ريال.

القرار الأول..

المخالف: أحمد عبدالله السالم “كويتي الجنسية”

العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور - المواطن

القرار الثاني..

المخالفة: ليلى لويس إسكندر “لبنانية الجنسية”

العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور - المواطن

القرار الثالث..

المخالف: حبيب بن حمد الحبيب “سعودي الجنسية”

العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

 

التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور - المواطن
القرار الرابع..

المخالفة: نازلي جان كوز “تركية الجنسية”

العقوبات:
1- الإنذار لمخالفة نظام التجارة الإلكترونية.
2- غرامة مالية (40,000) أربعون ألف ريال.
3- نشر القرار الصادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية.

التجارة تخالف 4 من مشاهير السناب لترويجهم لـ فوركس المحظور - المواطن

 


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