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التجارة تضبط 793 مخالفة إجراءات احترازية في أسبوع
نفذت أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت

التجارة تضبط 793 مخالفة إجراءات احترازية في أسبوع

2021/07/27
الساعة 11:03 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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التجارة تضبط 793 مخالفة إجراءات احترازية في أسبوع
المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن تنفيذ أكثر من 24 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع، وضبط 793 مخالفة.

أبرز المخالفات: 

وأوضحت التجارة، عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن أبرز المخالفات كانت السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة، وكذلك عدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

مناطق الجولات: 

أما المناطق الأكثر زيارة من جانب الفرق التفتيشية لوزارة التجارة، كانت الرياض ثم مكة المكرمة وبعدها الشرقية ثم عسير والقصيم والمدينة المنورة.

التجارة تضبط 793 مخالفة إجراءات احترازية في أسبوع - المواطن


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