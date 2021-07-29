التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يناقش تهديد الطائرات المسيرة

المواطن - الرياض

أقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم الخميس 29/7/2021 في مقره بمدينة الرياض، محاضرة بعنوان (الطائرات المسيرة) ألقاها اللواء الطيار الركن/ اليكسوس جرينكيويتش، رئيس العمليات بالقيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب- المكلف، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف والوفد المرافق للجنرال اليكسوس.

مخاطر الطائرات المسيرة

وأشار الجنرال إلى أن الطائرات المسيرة هي مصدر تهديد للأمن الوطني لكثير من الدول وذلك بسبب انتشارها وقلة تكلفة شرائها وسهولة تصنيعها ومدى الضرر الذي يمكن أن تحدثه، موضحًا أن هنالك الكثير من الدول تُصنّع مثل هذا النوع من الطائرات إضافة إلى الشركات التجارية التي تقوم بتصنيعها وبيعها لأغراض تجارية.

وأضاف الجنرال اليكسوس إلى أن خطورة مثل هذه الطائرات يكمن في تحويلها من الاستخدام التجاري والمدني، لأغراض عسكرية تُستخدم من قبل الجماعات الإرهابية.

وأوضح أن هنالك العديد من الدول والحكومات لا تكتفي من إنتاج هذه التقنية ولكن علاوة على ذلك تقوم بتصديرها وتزويد وكلائها بدول أخرى بهذه التقنية لأغراض تخريبية.

صعوبة التصدي للمسيرات

كما أشار إلى صعوبة الدفاع لمثل هذه الأنواع من المسيرات، حيث برمجة إطلاقها يسهل على الجماعات الإرهابية إطلاقها من وجهات مختلفة، وأيضًا صِغر حجم هذه المسيرات الذي يعتبر أحد أهم مصادر الخطر، حيث احتمالية عدم رصدها بأجهزة الرادار نظرًا لتحليقها في نطاق منخفض جدًا.

واختتم الجنرال محاضرته بأن وجوب الوقاية من هجمات الطائرات المسيرة يكمن في رصد الاستطلاع المبكر لهذه المسيرات في أماكن تخزينها وإطلاقها قبل استخدامها، مشددًا على التنسيق والتعاون الدقيق بين الدول المتحالفة على إدراك هذا الخطر والتحسب له مبكرًا قبل استفحاله وذلك بالتعاون وتبادل المعلومات والخبرة العسكرية، وأكد أيضًا على وجوب عمل الدول على مراقبة الإنتاج الصناعي للطائرات المسيرة حتى لا تقع في أيدي الجماعات الإرهابية.

من جانبه أكد أمين عام التحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، أن هذه المحاضرة تأتي في إطار التعاون المشترك المعني بمحاربة الإرهاب بشتى مجالاته وأدواته بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والولايات المتحدة الأمريكية كدوله داعمه للتحالف.

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