التحقيق في سبب حريق جبل علي في دبي ولا وفيات أو إصابات

المواطن - متابعة

وقع انفجار مساء أمس الأربعاء في سفينة راسية قبالة ميناء جبل علي في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أدى لاندلاع حريق في سفينة تجارية قبالة الميناء.

لا إصابات أو وفيات:

وأفاد المكتب الإعلامي لحكومة دبي بأن فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق الناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة كانت تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي.

وذكر المكتب الإعلامي لدبي أنه لم يتم تسجيل أي وفيات أو إصابات جراء الحريق في حاوية بميناء جبل علي، وقد تم إخلاء السفينة المعنية من طاقمها في الوقت المناسب.

مواد قابلة للاشتعال:

من جهتها ذكرت منى المري، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في مداخلة مع قناة “العربية”، أنه يجري الآن التحقيق في سبب الانفجار، مشيرةً إلى احتواء إحدى الحاويات بعض المواد القابلة للاشتعال.

بدوره ذكر القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله المري، في تصريح لقناة “العربية” أن التقارير تشير إلى أن الحريق ناجم عن مواد قابلة للاشتعال بإحدى الحاويات، مضيفاً أنه لا توجد مواد مشعة في هذه السفينة، وقد يكون الحريق بسبب احتكاك أو ارتفاع درجة الحرارة.

انفجار:

وتردّد صدى الانفجار الذي لم تعرف أسبابه حتى الآن في أنحاء دبي، وقد شعر بعض السكان باهتزاز منازلهم.

يذكر أن السفن في ميناء جبل علي والحركة الملاحية لم تتضرر جراء الانفجار، حيث وقع الانفجار بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء.

وقد اتخذت سلطات ميناء جبل علي كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية في الميناء.

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