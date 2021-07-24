التراث السعودي يتلقى دعمًا إضافيًا بتسجيل حمى نجران في قائمة اليونسكو

المواطن - الرياض

يحظى التراث الوطني بعناية خاصة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- وذلك انطلاقاً من الإيمان بأهمية هذا التراث ودوره في تشكيل الهوية الوطنية.

تسجيل الفن الصخري في اليونسكو

ويأتي تسجيل “الفن الصخري في موقع حِمى بمنطقة نجران” في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، في ظل الاهتمام المتنامي من قيادة المملكة العربية السعودية بالتراث الوطني المادي وغير المادي، باعتباره تراثاً إنسانياً مشتركاً.

سادس موقع تراثي

موقع حِمى نجران هو سادس موقع من المملكة العربية السعودية يتم تسجيله رسمياً في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، الأمر الذي يؤكد غنى أرض الجزيرة العربية وعمقها التاريخي، ومدى القيمة التي قدمتها للحضارة الإنسانية على مر تاريخها الطويل.

وقد أولت المملكة العربية السعودية اهتماماً كبيراً بالمواقع التاريخية ذات القيمة الإنسانية العالمية المشتركة، وذلك في سياق جهودها لتنمية قطاعاتها التراثية والثقافية وتطويرها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

الحِفاظ على المواقع التراثية

تتولى وزارة الثقافة ممثلة بهيئة التراث، مسؤولية الحِفاظ على المواقع التراثية في عموم مناطق المملكة وصيانتها وتأهيلها لتكون جاذبة وجديرة بالتسجيل في القوائم العالمية للتراث الإنساني المشترك.

أهمية تسجيل حمى نجران

تسجيل موقع “حمى نجران” يعكس جودة عمل وزارة الثقافة ممثلة بهيئة التراث في العناية بالمواقع، وقدرتها على تحقيق كافة المعايير الفنية الصارمة التي تطلبها اليونسكو لتسجيل مواقع التراث العالمي ضمن قائمتها المرموقة.

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