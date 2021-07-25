الجزائر تواجه المتحور دلتا بتشديد الحجر المنزلي

المواطن - متابعة

قررت الجزائر تشديد إجراءات الحجر المنزلي، وذلك بالنظر لتدهور الحالة الوبائية في الأسبوع الماضية، وما رافقها من أزمة في الأوكسجين على مستوى مستشفيات البلاد.

وجاء قرار العودة للحجر الصحي المنزلي بداية من الثامنة مساء إلى غاية السادسة صباحًا، بأمر من الرئيس عبدالمجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم الأحد.

وشهدت الجزائر بداية من الأسبوع الأول من الشهر الجاري، انتشارًا كبيرًا لفيروس “دلتا”، وذلك بنسبة 71 في المائة من بين الفيروسات.

وتوقع معهد باستور أن تبلغ نسبة انتشاره أكثر من 90 في المائة خلال الأسابيع المقبلة.

أزمة في المستشفيات:

في مقابل ذلك، تواجه مستشفيات الجزائر أزمة في الحصول على قارورات الأوكسجين المخصص لمرضى كوفيد-19، وقد دخل المواطن الجزائري في دوامة من البحث عن تلك المادة الحساسة، وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى منصة يوجه عبرها أهالي مرضى كوفيد-19 طلبات المساعدة للحصول على الأوكسجين.

وأمام هذه الوضعية دعا وزير الصحة عبدالرحمن بن بوزيد، إلى ضرورة التجند واليقظة لتوفير مادة الأكسجين وتشديد الرقابة على أجهزة حفظ هذه المادة.

وأحصت الجزائر في الأربع والعشرين ساعة الماضية حوالي 20 وفاة إثر الإصابة بالفيروس، مع تماثل 761 مريضًا للشفاء خلال نفس الفترة، فيما تتواجد 46 حالة في العناية المركزة.

أرقام كبيرة:

ورغم أن هذه الأرقام تبدو منخفضة مقارنة بالعديد من الدول التي سجلت أرقامًا كبيرة في الإصابات والوفيات، إلا أن سوء تسيير الموارد البشرية والطبيبة هو ما يدفع بالأطباء في الجزائر لدق ناقوس الخطر، مع ظهور بوادر دخول البلاد في موجة ثالثة يصعب السيطرة عليها.

وأمام هذا المشهد المعقد، ارتفعت أصوات الأطباء والمواطنين المطالبين بضرورة فرض البلاد للحجر الكلي مع إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين.

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