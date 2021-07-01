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الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على أحمد محمد هاشمي
في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً

الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على أحمد محمد هاشمي

2021/07/01
الساعة 1:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الجزائية تحدد موعداً بديلاً للنظر في الدعوى المقامة على أحمد محمد هاشمي
المواطن - واس

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة، أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد محمد أحمد هاشمي، سعودي الجنسية يحمل الهوية الوطنية رقم (1002090460)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الاثنين الموافق 15 / 01 / 1443هـ، الساعة (العاشرة والنصف).
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.


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