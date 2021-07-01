الجماهير تدعم المنتخب السعودي: التأهل ليس بالمستحيل

المواطن - مروة نبيل

حرصت الجماهير على دعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعد قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

الأخضر في التصفيات الآسيوية النهائية

وانتهت مراسم قرعة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، وأسفرت عن تواجد المنتخب السعودي في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات، اليابان، أستراليا، عمان، الصين وفيتنام.

وتم تقسيم المنتخبات المتأهلة إلى مجموعتين في التصفيات الآسيوية النهائية، حيث يتواجد 6 منتخبات في المجموعة الواحدة، ويتأهل المتصدر والوصيف إلى بطولة كأس العالم بشكل مباشر، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث الملحق الآسيوي.

المنتخب السعودي في المجموعة الأصعب

وأكد الإعلاميون والجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم يتواجد في المجموعة الأصعب، وشددوا على أن التأهل ليس بالمستحيل، مطالبين اللاعبين بخطف بطاقة التأهل إلى المونديال.

وعلق الإعلامي عبدالعزيز المريسل قائلًا: “مجموعة صعبة وقع بها منتخبنا السعودي، ولكن إذا لعبنا بواقعية فنحن قادرين على التأهل، وكما نحسب ألف حساب لمنتخبات مجموعتنا، فهي أيضاً تحسب لنا ألف حساب”.

وقال الإعلامي سلطان الغشيان: “السعودية في المجموعة الأصعب، لكن التأهل ليس بالمستحيل.. 20 نقطة قد تكون كافية للتأهل وذلك بالاعتماد على استراتيجية تحقيق 18 نقطة من أمام منتخبات عمان وفيتنام والصين وتحقيق نقطتين على الأقل أمام اليابان واستراليا على أرضنا”.

وكتب حساب يحمل اسم “سهم”: “المنتخب السعودي في المجموعة الأصعب بس التأهل ليس بالأمر المستحيل إذا حضرت الروح كل التوفيق لمنتخبنا”، وعلق بندر حلواني قائلًا: “تبغى التأهل .. ألعب في الجوهرة.. تكفى يا أبو رينارد”.

وتفاعل حساب يحمل اسم “فلسفة نصراوي” مع هاشتاق المنتخب السعودي قائلًا: “ضمن مجموعة صعبة جداً ولكن هكذا هي التصفيات وهكذا هو الطريق لكأس العالم دائماً ما يكون صعباً وقد سبق أن تأهلنا لخمس كؤوس عالم والسادسة قادمة بإذن الله بالتوفيق لأخضرنا”.

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