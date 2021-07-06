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الجيش اليمني: فتحنا جبهات عدة لتنفيذ ضربات قاضية للحوثي
توجيه ضربة قوية للميليشيات الحوثية في جبهة البيضاء

الجيش اليمني: فتحنا جبهات عدة لتنفيذ ضربات قاضية للحوثي

2021/07/06
الساعة 9:02 صباحًا
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الجيش اليمني: فتحنا جبهات عدة لتنفيذ ضربات قاضية للحوثي الجيش الوطني اليمني
المواطن - الرياض

قال رئيس قطاع الإعلام في الجيش اليمني يحيى الحاتمي إن الجيش اليمني وجه ضربة قوية للميليشيات الحوثية في جبهة البيضاء، مؤكداً أن قوات الجيش فتحت جبهات جديدة لتنفيذ ضربات قاضية للحوثيين.

وأضاف الحاتمي أن إيران رمت بكل ثقلها لتمكين الحوثيين من السيطرة على مأرب، وفقاً لـ”العربية”.

تحرير مواقع الجماجم

في الأثناء، أفادت مصادر أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاومة البيضاء تمكنت من تحرير مواقع الجماجم الاستراتيجية بمديرية الزاهر بآل حميقان بمحافظة البيضاء.

وأضافت أن عشرات القيادات الحوثية والمشرفين يواصلون نقل عوائلهم من مدينة البيضاء إلى محافظتي ذمار وصنعاء تزامناً مع تقدم الجيش الوطني وسيطرته على بعض مناطق محافظة البيضاء.

تحرير مرتفعات استراتيجية

تأتي هذه الإجراءات الحوثية تحسبا لسيطرة قوات الجيش على محافظة البيضاء.

كانت قوات الجيش مسنودة بالمقاومة أطلقت سابقا عملية عسكرية، تمكنت خلالها من تحرير مرتفعات استراتيجية ومناطق واسعة من الجهتين الشرقية والغربية لمدينة البيضاء (عاصمة المحافظة).

الجيش اليمني: فتحنا جبهات عدة لتنفيذ ضربات قاضية للحوثي - المواطن


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