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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمالي غرب مأرب
إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي الانقلابية

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمالي غرب مأرب

2021/07/27
الساعة 10:25 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة شمالي غرب مأرب الجيش الوطني اليمني
المواطن - متابعة

تمكنت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية مسنودين بمقاتلات تحالف دعم الشرعية، أمس الاثنين، من تحرير مواقع جديدة، شمالي غرب محافظة مأرب، إثر معارك عنيفة خاضتها مع ميليشيات الحوثي الانقلابية.

قتلى وجرحى من الحوثي

ودحرت قوات الجيش والمقاومة، عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية من عدة مواقع في منطقة اليعيريف، شمالي غرب محافظة مأرب، وفقاً لما ذكره موقع “سبتمبر نت”.

وأسفرت المعارك عن مقتل وجرح عدد من العناصر الحوثية، فيما أجبرت بقية العناصر على الفرار.

وتواصل قوات الجيش اليمني والمقاومة خوض معارك مستمرة مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، في مختلف جبهات القتال، وسط استنزاف متواصل لعناصر الميليشيات وعتادها.


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