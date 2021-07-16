الحاج مطالب بـ 3 لترات من السوائل يوميًا

المواطن- محمد داوود- جدة

نصح استشاري الباطنة الدكتور علي وجدي، حجاج بيت الله الحرام بالحرص على تناول 3 لترات يوميًا من السوائل ويشمل ذلك الماء والعصائر الطازجة، مبينًا أن أهمية الماء تتضاعف في الحج لمواجهة الحر الشديد، وجعل الجسم في حالة ترطيب دائم، ومنع التعرض لحالة الجفاف.

الحرارة تجهد الجسم:

وقال في تصريحات لـ ” المواطن“، إن ارتفاع درجة الحرارة يسبب الإجهاد، إذ يجبر الجسم على استخدام جميع إمكانياته لتبريده والحفاظ على نشاطه وحيويته، وبالطبع هذا يحتاج إلى تناول كمية كبيرة من السوائل التي يفقدها الجسم بعملية التعرق، ولهذا السبب ينصح بتعويض الجسم بالسوائل، وعدم الانتظار إلى الشعور بالعطش، ولكن بشكل عام فإن الشعور بالعطش علامة وإشارة فورية من المخ إلى نقص كمية الماء في الجسم التي يجب تعويضها لمنع الجفاف.

تجنب هذه السوائل:

وتابع أن هناك سوائل لا ينصح بها لتروية العطش مثل المياه الغازية المحلاة والعصائر المركزة، لأنها تزيد من أعباء الجسم، والقهوة لكونها تساعد على إخراج السوائل من الجسم، كما تؤثر سلبًا في التنظيم الحراري للجسم وتزيد من الشعور بالعطش الدائم، كما لا ينصح بتناول الأطعمة المالحة وخصوصًا المخللات لكونها تزيد الشعور بالعطش.

فواكه غنية بالمياه:

ودعا الدكتور وجدي في ختام حديثه، بضرورة حرص الحجاج على تناول الفواكه والسلطة والخضار والجبن والسمك ومنتجات الألبان واللحوم الخالية من الدهن، ويستحسن تناول الفواكه والخضار الغنية بالمياه فهي تساعد على تعويض فقدان السوائل والمعادن، مع الحرص على تجنب أشعة الشمس المباشرة والتواجد في مناطق الظل، والحرص على أخذ القيلولة بعد الظهر فهي تشكل أهمية لأن الحرارة الشديدة تجهد الجسد، ولذلك من الأفضل أخذ فترة قصيرة من الراحة.

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