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الحالات الحرجة تتراجع إلى 1377 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة
حصيلة الوفيات 8237 والحالات النشطة 11404

الحالات الحرجة تتراجع إلى 1377 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة

2021/07/31
الساعة 4:24 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحالات الحرجة تتراجع إلى 1377 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1086) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (506089) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11404) حالات من بينها (1377) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (525730 ) حالة، توفي منهم (8237) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1146 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 243، المنطقة الشرقية 209، منطقة مكة المكرمة 196، منطقة عسير 84، منطقة جازان 79.

كما سجلت منطقة القصيم 68، منطقة المدينة المنورة 64، منطقة حائل 56، منطقة نجران 53، منطقة الباحة 34، منطقة الحدود الشمالية 33، منطقة تبوك 19 أما أقل الحالات فكانت في منطقة الجوف بواقع 8 إصابات فقط.

كورونا


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