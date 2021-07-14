الحبوب تبدأ صرف مستحقات الدفعة الـ4 لمزارعي القمح

المواطن - واس

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، بإيداع مستحقات الدفعة الرابعة من مزارعي القمح المحلي اللذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للمؤسسة.

281 مزارعاً:

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (100.628.163) ريال، وذلك لعدد (281) مزارعاً، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم إيداعه منذ بداية الموسم مبلغ (284.514.820) ريال لعدد (877) مزارع وبكمية (219.926) طن.

استلام 401.163 طن:

يذكر أن المؤسسة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتباراً من 22 شعبان 1442هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (401.163) طن لعدد (1506) مزارعين، وتحث المؤسسة المزارعين على إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.

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