الحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 360 ألف طن قمح

المواطن - واس

أعلنت مؤسسة الحبوب اليوم، عن طرح المناقصة الرابعة لهذا العام لاستيراد كمية (360) ألف طن قمح للتوريد خلال شهر أكتوبر 2021.

توزيع الكمية:

وقال معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس: إن الكمية المطروحة موزعة على عدد (6) بواخر، بواقع (2) باخرة لميناء جدة الإسلامي، و(2) باخرة لميناء ينبع التجاري، و(2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

خطة المؤسسة:

وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة مؤسسة الحبوب لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح.

يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (1.2) مليون طن.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة