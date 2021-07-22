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الحجاج يكملون رمي الجمرات الثلاث ثاني أيام التشريق
المتعجلون توجهوا لأداء طواف الوداع

الحجاج يكملون رمي الجمرات الثلاث ثاني أيام التشريق

2021/07/22
الساعة 7:15 مساءً
- ‎فيالركن الخامس, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحجاج يكملون رمي الجمرات الثلاث ثاني أيام التشريق
المواطن - واس

أكمل حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

الحجاج يكملون رمي الجمرات الثلاث ثاني أيام التشريق - المواطن

 

رمي الجمرات الثلاث

بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى: ( وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون ).
وتدفقت جموع الحجيج اليوم على الجمرات وتمكنوا من الرمي براحة تامة وفي وقت يسير بتوفيق من الله عز وجل ، ثم بفضل التنظيم الجديد لمنطقة الجمرات .

رمي الجمرات الثلاث رمي الجمرات الحج


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