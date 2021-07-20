الحج والعمرة: هناك جداول معدة للمتعجلين في يوم 12

المواطن - واس

أوضح المتحدث الرسمي بوزارة الحج والعمرة، هشام بن سعيد، أنه تم إتمام مرحلة الإفاضة بمشعر مزدلفة إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق الثلاثة ، وبدأت منذ فجر اليوم مرحلة التفويج لرمي الجمرات حسب الجداول المعتمدة بدءًا بجمرة العقبة الكبرى ثم أداء طواف الإفاضة حسب الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية في الحرم المكي وصحن الطواف واستخدام خدمة النقل الترددي الآمن من ساحة الجمرات الغربية للحرم المكي وعودة الحجاج إلى مكان إقامتهم في مشعر منى حسب محطات الإركاب ضمن الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية.

فيديو | الحج والعمرة: نجاح مرحلة التفويج لرمي جمرة العقبة الكبرى#الإخبارية pic.twitter.com/aFy9yeBOTm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 20, 2021

خدمات ودعم:

وأشار إلى أن الوزارة والجهات الأخرى المشاركة مستمرة في تقديم الخدمات والدعم اللازم لضيوف الرحمن، من حيث اكتمال جميع الخطط والآليات ومراحل الحج ، مبينا أن خطط التعجل معمول بها مسبقاً حسب الرغبات المقدمة من ضيوف الرحمن عبر المسار الإلكتروني الذي طورته وزارة الحج والعمرة.

تفويج المتعجلين:

وفيما يتعلق بتفويج المتعجلين، أوضح متحدث وزارة الحج أن هناك جداول معدة للمتعجلين في يوم 12، والراغبين بالاستمرار حتى آخر أيام التشريق، مع الاستعداد لوجود بعض الحالات الفردية والظروف الخاصة الراغبة بالتعجل، بالتنسيق المباشر مع مقدم الخدمة في شركة حجاج الداخل.

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