الحزم يضم مدافع الأهلي على سبيل الإعارة

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الحزم قبل قليل عن تعاقده مع اللاعب محمد بصاص مدافع الفريق الكروي الأول بـ الأهلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الحزم يستعين بخدمات مدافع الراقي

وذكر الحساب الرسمي لنادي الحزم عبر “تويتر” أن بصاص صاحب الـ23 عامًا انضم لصفوف الحزم على سبيل الإعارة خاصة أنه عانى من عدم اللعب بصورة منتظمة مع الراقي في الموسم الماضي.

كذلك تعاقد الحزم مع اللاعب متعب الحماد حتى عام 2022 قادمًا من نادي النصر.

وكان نادي الحزم صعد لـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022 بعد فوزه بلقب دوري الدرجة الأولى موسم 2020/2021.

تفاصيل اهتمام الحزم بضم نجم الأهلي المصري

وفي وقت سابق، كشف الإعلامي المصري هاني حتحوت حقيقة اهتمام الحزم بضم المصري حسين الشحات لاعب الأهلي المصري مؤكدًا على أن إدارة النادي رفضت التعليق على صفقة حسين الشحات، في إشارة إلى رغبته بحسم التعاقد بعيدًا عن المنافسة مع الأندية.

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