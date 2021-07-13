الحصيني : حالة ممطرة تبدأ الخميس وتستمر لعدة أيام

توقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة حالة ممطرة اعتبارًا من الخميس المقبل وتستمر عدة أيام على عدد من المناطق.

وقال الحصيني: الحالة الجوية الممطرة متوقع – إن شاء الله – أن تشمل أجزاءً من مناطق مكة والرياض والباحة وعسير ونجران وجازان وجنوب المدينة والشرقية تشمل الإمارات وعمان واليمن ومتوقع تغيرات في الأجواء من ناحية الانخفاض في الحرارة النسبية ورياح وعواصف رعدية وأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة.

بداية الحالة الممطرة