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الحقيل: اتفاقية بـ مليارَي ريال لتوفير 10 آلاف مسكن و10 آلاف سيارة للأسر المستحقة
مع مؤسسة الوليد الإنسانية بجميع المناطق

الحقيل: اتفاقية بـ مليارَي ريال لتوفير 10 آلاف مسكن و10 آلاف سيارة للأسر المستحقة

2021/07/08
الساعة 11:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحقيل: اتفاقية بـ مليارَي ريال لتوفير 10 آلاف مسكن و10 آلاف سيارة للأسر المستحقة
المواطن - الرياض

أعلن ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاقية سكنية وتنموية مع مؤسسة الوليد الإنسانية.

توفير 20 ألف مسكن وسيارة

وقال الحقيل، عبر حسابه في “تويتر”: “تعزيزًا لدورنا في تنمية القطاع الثالث ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتوفير المزيد من الحلول السكنية للأسر الأشد حاجة، سُعدنا اليوم بتوقيعنا اتفاقية سكنية وتنموية مع مؤسسة الوليد الإنسانية، بقيمة تجاوزت مليارَي ريال لتوفير 10 آلاف وحدة سكنية و 10 آلاف سيارة للأسر المستحقة بجميع المناطق”.

وتابع ماجد الحقيل: “تأتي هذه الاتفاقية امتدادًا لاتفاقيات سابقة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية لخدمة أهالينا من الأسر، ليصل بذلك إجمالي الوحدات المستهدف توفيرها إلى 38 ألف وحدة سكنية ونسأل الله أن يبارك في هذه الجهود”.

الحقيل: اتفاقية بـ مليارَي ريال لتوفير 10 آلاف مسكن و10 آلاف سيارة للأسر المستحقة - المواطن


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‎تعليق واحد

  1. ابو محمد

    كل ما دق الهوى الباب قلت ذا المحبوب جاني
    الهوى والباب كذاب لايريد إلا امتحاني

    ‎رد

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