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الحياة الفطرية يتعامل مع 714 مخالفة في الربع الثاني من 2021
تصدرت مخالفات الإتجار بالأنواع الفطرية القائمة

الحياة الفطرية يتعامل مع 714 مخالفة في الربع الثاني من 2021

2021/07/27
الساعة 9:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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الحياة الفطرية يتعامل مع 714 مخالفة في الربع الثاني من 2021 مركز تنمية الحياة الفطرية
المواطن - الرياض

أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية المخالفات المرصودة إلكترونيًّا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي للربع الثاني من العام 2021م.

747 مخالفة: 

وأوضح المركز، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن المركز رصد 747 مخالفة، وتم التعامل مع 714، فيما استبعدت باقي المخالفات؛ لكونها وقعت خارج المملكة أو تم التعامل معها مسبقًا.

كما تصدرت مخالفات الاتجار بالأنواع الفطرية قائمة المخالفات بـ655 مخالفة.

26 بلاغًا بالبريد الإلكتروني وفطري: 

وتم استلام 26 بلاغًا عبر البريد الإلكتروني ومنصة فطري، تم التعامل مع 17 بلاغًا منها، فيما استبعدت البلاغات الأخرى؛ لكونها تقع خارج اختصاص المركز.

الحياة الفطرية يتعامل مع 714 مخالفة في الربع الثاني من 2021 - المواطن


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