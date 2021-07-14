الخالدي رئيسًا لجمعية ترميم والتركي نائبًا واليوسف مشرفًا ماليًا

المواطن - الرياض

أسفرت انتخابات الجمعية العمومية العادية لجمعية ترميم بالمنطقة الشرقية خلال اجتماعها الرابع المنعقد مؤخرًا عن انتخاب مجلس الإدارة للدورة الثانية برئاسة المهندس حمد ثواب محمد الخالدي، فيما تم اختيار المهندس خالد محمد تركي التركي نائبًا للرئيس، ويوسف أحمد إبراهيم اليوسف في منصب المشرف المالي.

كما ضم التشكيل انتخاب الأعضاء، أحمد سالم بالحمر، والدكتورة ابتسام محمد المثال، المهندس جمال قاسم البنعلي، والدكتور صلاح صالح السميح.

اجتماع عمومية ترميم

وعقدت الجمعية العمومية العادية اجتماعها برئاسة المهندس حمد الخالدي وبحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع كان من أهمها انتخاب مجلس الإدارة.

وأعرب الخالدي عن شكره لمجلس الإدارة للدورة السابقة نظير ما قدمه من مجهودات وإنجازات انعكست على مسيرة الجمعية وحققت ما يصبو إليه مستفيدوها، كما هنأ الخالدي الأعضاء الجدد في عضوية المجلس بدورته الجديدة، وتطلع الخالدي أن يواصل المجلس الجديد مسيرة النجاحات السابقة، مؤكداً على ضرورة تكاتف المجلس لتحقيق المستهدفات المنشودة.

جدول أعمال المجلس

يذكر أنه تم خلال الاجتماع اعتماد ميزانية عام ٢٠٢٠ وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق، كما استعرض الاجتماع إنجازات الجمعية خلال فترة مجلس الإدارة السابق.

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