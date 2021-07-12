الخدمات الطبية تفتتح فعاليات ندوة الأمن الصحي في الحج بثلاثة محاور

المواطن - واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، افتتح معالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، اليوم فعاليات الندوة الافتراضية “الأمن الصحي في الحج”، التي نظمتها الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، وذلك في مستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة.

سبل الأمن والسلامة:

وفي بداية الندوة أكد معالي الفريق أول القحطاني حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تحقيق كل سبل الأمن والسلامة لهم، ومنها الأمن الصحي, مؤكداً أن وزارة الداخلية وبتوجيهات الأمير عبد العزيز بن سعود تعمل على تنفيذ ومتابعة خطط الخدمات الطبية بالوزارة في موسمي الحج والعمرة، و تسخر كل الإمكانات الأمنية والصحية لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة.

من جانبه بيّن مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية اللواء سليمان بن عبدالرحمن الداود، أن الدعم السخي الذي يجده موسم الحج من خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، يؤكد أن الاهتمام بصحة وسلامة ضيوف الرحمن يعد أولوية قصوى.

توجيهات مستمرة:

وأكد اللواء الداود أنه وبتوجيهات مستمرة من قبل سمو وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج، يتواصل العمل لتقديم سبل الرعاية والسلامة لضيوف الرحمن، التي تتوافق مع ما قامت به المملكة من جهود عظيمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وتضمنت جلسات أعمال الندوة ثلاثة محاور أساسية، وهي: (أهمية الأمن الصحي الآثار والتحديات، و التطبيقات والابتكارات الرقمية الداعمة للأمن الصحي، و مستقبل الأمن الصحي على المستويين الوطني والدولي)، حيث شهدت الجلسات مشاركة عدد من المختصين في وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة الحج، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الغذاء والدواء، إضافة إلى منظمة الصحة العالمية وجامعة أم القرى.

وتعد الندوة العلمية امتدادًا للعمل المستمر في تحقيق برامج الحج والعمرة المنبثقة من “رؤية المملكة 2030″، تماشيًا مع الجهود الكبيرة والإجراءات المتخذة في الظروف الحالية المتمثلة بجائحة فيروس كورونا.

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