الخطوط السعودية ترحب بضيوف الرحمن بتقديم طاقم العناية الشخصية

المواطن - مكة المكرمة

رحبت الخطوط الجوية السعودية بضيوف الرحمن، عبر تقديم طاقم العناية الشخصية للحجاج.

ترحيب بضيوف الرحمن:

ووجهت الخطوط السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، رسالة ترحيب بالحجاج، قائلة: أهلًا وسهلًا بضيوف الرحمن.. نعتز بتقديم طاقم العناية الشخصي لحجاج بيت الله الحرام، ونتمنى لهم حجًّا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

خدمة الحجاج:

ويفترض أن تنقل الخطوط السعودية ضيوف الرحمن اعتبارًا من اليوم السابع من ذي الحجة الجاري لمطار الملك عبدالعزيز الدولي، كما تقوم الشركة السعودية الخدمات الأرضية بخدمة الحجاج في نقل أمتعتهم من الطائرات، وسط تطبيق للإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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