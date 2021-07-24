‎الرئيسية
جديد الأخبار
الخطوط السعودية: لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي
لن يسمح بدخول المطار وإنهاء إجراءات السفر إلا عبر توكلنا

الخطوط السعودية: لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي

2021/07/24
الساعة 8:42 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
الخطوط السعودية: لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي
المواطن - الرياض

أعادت الخطوط السعودية التذكير باشتراطات السفر الداخلي، مؤكدةً أن الحصول على لقاح كورونا ليس أحد تلك الاشتراطات.

اللقاح ليس شرطًا: 

وقالت الخطوط السعودية، ردًّا على أحد المستفيدين: إنه لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي، ولكن بناء على توجيهات الجهة المختصة فلن يسمح بدخول المطار ومنطقة إنهاء إجراءات السفر إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا وأن تكون الحالة الصحية في التطبيق محصن/ لم تثبت إصابته.

شروط وإرشادات: 

وتابعت: يتم تحديث المعلومات بناء على المعلومات المتلقاة من قبل الجهات المختصة، كما يرجى التحقق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

إعطاء أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا للفئات العمرية من 12- 18 عامًا في السعودية

أعلنت وزارة الصحة أن الفئات العمرية من (12-