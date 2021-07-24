الخطوط السعودية: لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي

المواطن - الرياض

أعادت الخطوط السعودية التذكير باشتراطات السفر الداخلي، مؤكدةً أن الحصول على لقاح كورونا ليس أحد تلك الاشتراطات.

اللقاح ليس شرطًا:

وقالت الخطوط السعودية، ردًّا على أحد المستفيدين: إنه لا يشترط أخذ اللقاح في السفر الداخلي، ولكن بناء على توجيهات الجهة المختصة فلن يسمح بدخول المطار ومنطقة إنهاء إجراءات السفر إلا من خلال استخدام تطبيق توكلنا وأن تكون الحالة الصحية في التطبيق محصن/ لم تثبت إصابته.

شروط وإرشادات:

وتابعت: يتم تحديث المعلومات بناء على المعلومات المتلقاة من قبل الجهات المختصة، كما يرجى التحقق من أحدث المعلومات حول الشروط والإرشادات المطلوبة للسفر من المصادر الرسمية والمصرح لها قبل السفر.

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