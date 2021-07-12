الدقم في عمان تستعد لاحتضان الاستثمارات السعودية فماذا تعرف عنها؟

المواطن - الرياض

صدر اليوم الاثنين بيان مشترك بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، وذلك في ختام الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق للمملكة.

وأكّد البلدان عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية تحقّق طموحات الشعبين وتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية عُمان 2040، وعبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة والتي تشمل مجالات تعاون رئيسة منها الاستثمارات في منطقة الدقم، والتعاون في مجال الطاقة، بالإضافة إلى الشراكة في مجال الأمن الغذائي، والتعاون في الأنشطة الثقافية والرياضية والسياحية المختلفة.

ماذا تعرف عن الدقم؟

الدقم هي مدينة عُمانية ساحلية تقع على سواحل بحر العرب، في جنوب محافظة الوسطى.

تضم مدينة الدقم المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والتي من المؤمل أن تكون ضمن أفضل المناطق الاقتصادية في المنطقة والتي تحوي على ميناء الدقم وأرصفة بحرية وجملة متكاملة من الأعمال، وأحواضًا جافة، ومطارًا ومنطقة حرة وأول محطة في الخليج تعمل بالفحم بتكلفة مليارَي دولار وشركتا “إل جي” الكورية و”نفط عمان” تتوليان توفير الفحم للمحطة.

المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم هي الجهة التنسيقية للمستثمرين، وتضمن من خلال المحطة الواحدة سلاسة عمليات التسجيل، ومنح التراخيص، وتوفير الموافقات البيئية عبر استخدام أفضل الممارسات الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن الواردات إلى المنطقة لا تخضع للجمارك.

كما تعلن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم عن القواعد والأنظمة الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة فيما يتعلق بالتسجيل، والأيدي العاملة، والتجارة، والأراضي، والضرائب، والحوافز وغيرها، وتعتبر أسعار الانتفاع بالأرضي واستئجارها وأسعار الخدمات والرسوم تنافسية مختلفة.

المنطقة الاقتصادية بالدقم

وتقع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في محافظة الوسطى وسط سلطنة عمان وعلى مسافة 550 كيلو مترًا مربعًا من العاصمة مسقط، وتعد المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم الأكبر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تمتد على مساحة 2000 كم مربع.

وتحتوي المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم على عدة مناطق تطوير اقتصادي وسياحي وخدمي من أبرزها ميناء متعدد الأغراض، وحوض جاف لإصلاح السفن، وميناء للصيد، ومطار إقليمي، ومناطق سياحية وصناعية ولوجستية.

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