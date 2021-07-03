الدويش يسخر من احتمالية عودة مايكون لـ النصر

المواطن - محمد سمعه

أبدى الإعلامي الرياضي محمد الدويش رأيه حول إمكانية تعاقد النصر مع مدافعه السابق البرازيلي مايكون.

وغرد الدويش قائلًا: “تمخض النصر فولد مايكون، ترى مو لازم سبعة تتأخر رواتبهم، فما يتمرنون كويس ولا يلعبون زين، ويتذمرون ثم لعقودهم يفسخون”.

وأضاف: “خمسة تدلعهم يدلعوك أحسن من سبعة تضيعهم يضيعوك، آسيا أربعة منهم واحد غصب”.

مايكون غادر النصر مع 4 لاعبين آخرين:

وكانت إدارة العالمي قررت بعد نهاية موسم 2020/ 2021 الاستغناء عن مايكون و4 لاعبين آخرين وهم “عبدالعزيز الدوسري، يحيى الشهري، رائد الغامدي، الحارس الأسترالي برادلي جونز”.

وذكرت تقارير صحفية أن العالمي يفكر في ضم التعاقد مع مايكون من جديد في حال لم ينجح في ضم أي مدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أصفر العاصمة يفكر في المغربي مهدي بن عطية:

ويرغب النصر في ضم المدافع المغربي مهدي بن عطية، حيث سبق لـ الأهلي أن اهتم بضمه قبل التعاقد مع البرازيلي دانكلير بيريرا يوم 25 يونيو الماضي.

ويجب على العالمي في البداية دفع الديون المتراكمة عليه من أجل نيل شهادة الكفاءة المالية لقيد الصفقات الجديدة، بالإضافة إلى الاتفاق مع ابن عطية على منحه راتبًا لا يُثقل كاهل النادي ويؤدي به إلى الوقوع في بئر الديون مجددًا.

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