الرئيس المصري : توجه مصر والسودان لمجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة

المواطن - متابعة

بحث الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، هاتفيًّا أمس مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيلكس تشيسيكيدي، مستجدات قضية سد النهضة عشية انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي للنظر في القضية.

سبب التوجه لمجلس الأمن:

وأكد الرئيس السيسي، بحسب بيان رئاسي أمس، أن قيام مصر والسودان بالتوجه إلى مجلس الأمن للنظر في قضية سد النهضة جاء بسبب تعثر مسار المفاوضات الجارية مع إثيوبيا.

الحيلولة دون زعزعة الاستقرار بالمنطقة:

من جانبه أكد الرئيس الكونغولي، رئيس الاتحاد الإفريقي، أن التحرك المصري- السوداني في مجلس الأمن من شأنه أن يدعم مساعي التوصل لحلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، مشيرًا إلى أهمية تكاتف الجهود لتوفير العوامل والسبل اللازمة لتعزيز المسار الإفريقي لتمكين الدول الثلاث من التوصل لاتفاق، ومن ثم الحيلولة دون زعزعة الاستقرار في المنطقة.

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