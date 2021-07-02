الرائد يجدد استعارة منصور البيشي من الهلال

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الرائد- قبل قليل- عن تجديد إعارة اللاعب منصور البيشي من نادي الهلال للموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022.

إدارة الرائد تشكر نادي الهلال:

وذكر الحساب الرسمي لـ رائد التحدي عبر “تويتر” أن إدارة النادي برئاسة فهد المطوع قدمت شكرها وتقديرها لإدارة الأزرق برئاسة فهد بن نافل على تعاملهم الراقي في إتمام الإعارة.

وانضم منصور البيشي صاحب الـ21 سنة لفريق الشباب بالزعيم في عام 2018، وصعد للفريق الكروي الأول بالعام الماضي.

الزعيم يدعم كاريلو:

حرص نادي الهلال على دعم محترفه البيروفي أندري كاريلو، حيث يُشارك صباح الغد السبت، بـ مباراة مع منتخب بلاده ضد باراجواي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا.

وستنطلق مباراة بيرو ضد باراجواي في تمام الثانية عشرة صباح الغد على ملعب نيلتون سانتوس الأولمبي في البرازيل.

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