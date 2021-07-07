الرائد يخالص حسين الشويش

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الرائد- قبل قليل- عن توقيع مخالصة مالية مع المدافع حسين الشويش، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الرائد عبر حسابه أن اللاعب صاحب الـ31 سنة غادر الفريق الكروي الأول بـ رائد التحدي بعد توقيع مخالصة مالية معه، كما تمنى النادي التوفيق للاعب خلال خطوته المقبلة.

حسين الشويش في طريقه إلى الفيحاء:

وكانت تقارير صحفية أشارت إلى أن الشويش سوف ينضم لفريق الفيحاء بعد رحيله عن الرائد.

مسيرة الشويش:

وسبق للاعب الشويش أن لعب في النصر وهجر، كما لعب مع الرائد على فترتين الأولى كانت في موسم 2013/ 2014 والثانية كانت من 2015 حتى 2021.

يذكر أن نادي الرائد كان أنهى موسم 2020/ 2021 في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، محتلًّا المركز العاشر برصيد 36 نقطة.

وفي وقت سابق، وصل اليوم الأربعاء البرازيلي رينيه سانتوس لاعب الرائد إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، حيث دخل اللاعب مباشرة بالحجر المؤسسي وسوف يلتحق بتدريبات رائد التحدي بعد نهاية فترة الحجر.

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