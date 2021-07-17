الرائد يضم نجم تشيلسي الإنجليزي السابق

المواطن - محمد سمعه

أعلن مجلس إدارة نادي الرائد قبل قليل عن التعاقد مع اللاعب الغاني كريستيان أتسو قادمًا من صفوف فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الرائد لم يكشف مدة التعاقد

وذكر الحساب الرسمي لـ رائد التحدي عبر “تويتر” أن الغاني أتسو صاحب الـ29 عامًا انضم للفريق لتمثيله في الموسم الرياضي الجديد دون الكشف عن مدة التعاقد.

الأندية التي مثلها كريستيان أتسو

ويلعب أتسو في مركزي الجناح ولاعب الوسط الأيسر، حيث سبق له تمثيل أندية إيفرتون الإنجليزي وتشيلسي الإنجليزي خلال الفترة من 2013 حتى 2017 ولعب في السابق كذلك مع أندية مالاجا الإسباني وبورنموث الإنجليزي وريو آفي البرتغالي.

وشارك أتسو مع المنتخب الغاني في بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، حيث صعد منتخب غانا آنذاك على حساب المنتخب المصري.

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