الرياضة السعودية تفوز بحقوق بث مسابقات الدوري وكأس الملك والسوبر لموسم واحد

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم- قبل قليل- عن منح شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية لمسابقتي كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك” وكأس السوبر السعودي لمدة موسم رياضي واحد اعتبارًا من الموسم المقبل 2021/ 2022.

الشركة ستطور المحتوى التلفزيوني للبطولات الـ3:

وسوف تتولى الشركة بموجب هذه الاتفاقية إدارة المحتوى التلفزيوني الخاص بمنافسات كرة القدم المحلية ونقل المباريات فضائيًّا ورقميًّا للموسم الرياضي المقبل، وفق ما يطمح إليه محبو كرة القدم السعودية من داخل وخارج المملكة.

بث مباريات الدوري وكأس الملك والسوبر لموسم رياضي واحد:

كذلك أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين منح شركة الرياضة السعودية الحقوق الفضائية والرقمية لـ مسابقة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي المقبل 2021/ 2022 ولمدة موسم واحد.

كما تقرر أن يطرح اتحاد القدم بالتعاون مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين كراسة النقل التلفزيوني لكافة مسابقات كرة القدم المحلية بدءًا من الموسم ما بعد المقبل وهو موسم 2022/ 2023، أمام القنوات الفضائية وذلك ضمن جهود الاتحاد والرابطة لتطوير جوانب النقل التلفزيوني للمسابقات السعودية بالسنوات المقبلة.

وأتت هذه الخطوة رغبة من الاتحاد والرابطة، لتوفير منصة إعلامية تقوم بمهمة النقل التلفزيوني للوصول إلى مستقبل أكثر تطورًا وتميزًا في عالم النقل الفضائي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة.

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