الرياض تحتضن اليوم المنتدى السعودي للثورة الصناعية الرابعة.. هذه أهدافه

المواطن - الرياض

ينطلق اليوم الأربعاء، المنتدى العالمي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في العاصمة الرياض.

فيديو | اليوم… ينطلق منتدى عالمي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة بـ #الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/2pdaWiuODV — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 28, 2021

أهداف المؤتمر:

وأوضح مدير المركز الإعلامي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، خالد الدغيثر، أن أهم أهداف المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، التعريف بمجالات الثورة الصناعية الرابعة ومنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية وحكومة البيانات.

وتابع: بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المحلية في هذا الشأن مع فتح آفاق التعاون بين جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو الجهات المعنية.

فيديو | أهداف إقامة المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة.. يوضحها مدير المركز الإعلامي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية #منتدى_الصناعة_الرابعة#الإخبارية pic.twitter.com/zMD2Ncfva4 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) July 28, 2021

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة