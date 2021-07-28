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الرياض تحتضن اليوم المنتدى السعودي للثورة الصناعية الرابعة.. هذه أهدافه
يهدف إلى فتح آفاق التعاون بين جميع الجهات المعنية

الرياض تحتضن اليوم المنتدى السعودي للثورة الصناعية الرابعة.. هذه أهدافه

2021/07/28
الساعة 12:53 مساءً
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الرياض تحتضن اليوم المنتدى السعودي للثورة الصناعية الرابعة.. هذه أهدافه
المواطن - الرياض

ينطلق اليوم الأربعاء، المنتدى العالمي لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في العاصمة الرياض.

أهداف المؤتمر: 

وأوضح مدير المركز الإعلامي بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، خالد الدغيثر، أن أهم أهداف المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة، التعريف بمجالات الثورة الصناعية الرابعة ومنها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية وحكومة البيانات.

وتابع: بالإضافة إلى تسليط الضوء على الجهود المحلية في هذا الشأن مع فتح آفاق التعاون بين جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو الجهات المعنية.


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