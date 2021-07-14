الرياض للتعمير تعلن توزيع أرباح النصف الأول بأكثر من 177 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الرياض للتعمير عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2021م.

عدد الأسهم:

وبحسب بيان الرياض للتعمير على موقع السوق المالية (تداول)، اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي المبلغ الموزع 177 مليوناً و777,777 ريالاً بعدد أسهم مستحقة للأرباح 177,777,777 سهماً، حيث تبلغ حصة السهم من التوزيع 1 ريال، ونسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية %10.

وبالنسبة إلى تاريخ الأحقية، فهو يوم 09-09-2021م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، حيث سيكون التوزيع عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

تحديث البيانات:

وأهابت شركة الرياض للتعمير بالمساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً بشكل مباشر، مشيرةً إلى أنه بالنسبة إلى المستثمرين الأجانب غير المقيمين فالتوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وأهابت الرياض للتعمير بمساهميها الذين لم يستلموا أرباحهم عن السنوات الماضية مراجعة مصرف الراجحي والبنك العربي الوطني مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم بتلك الأرباح، وبالنسبة لملاك الشهادات نأمل منهم فتح محفظة استثمارية لدى أحد البنوك وإيداع شهاداتهم عن طريق شركة مركز إيداع الأوراق المالية حتى يتمكنوا من استلام أرباحهم.

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