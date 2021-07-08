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الرياض والشرقية تسجلان 596 حالة كورونا وحصيلة الوفيات بالمملكة 7933
إجمالي المصابين 497773 بينهم 11713 حالة نشطة

الرياض والشرقية تسجلان 596 حالة كورونا وحصيلة الوفيات بالمملكة 7933

2021/07/08
الساعة 4:11 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الرياض والشرقية تسجلان 596 حالة كورونا وحصيلة الوفيات بالمملكة 7933
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1484) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (478127) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11713) حالة من بينها (1385) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (497773) حالة، توفي منهم (7933) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1257) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 319، المنطقة الشرقية 277، منطقة مكة المكرمة 252، منطقة جازان 94، منطقة عسير 93.

كما سجلت المدينة المنورة 59 حالة ومنطقة نجران 45، ومنطقة حائل 30، ومنطقة القصيم 26، ومنطقة تبوك 21، ومنطقة الباحة 19، ومنطقة الحدود الشمالية 18 أما أقل الحالات فكانت في منطقة الجوف بواقع 4 حالات فقط.

حالات كورونا الجديدة


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