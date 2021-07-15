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الرياض ومكة تسجلان 578 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تصل 11172
الحالات الحرجة 1429 وإجمالي الوفيات 8035

الرياض ومكة تسجلان 578 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تصل 11172

2021/07/15
الساعة 3:55 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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الرياض ومكة تسجلان 578 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تصل 11172
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (907) حالات جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (486918) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11172) حالة من بينها (1429) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (506125) حالة، توفي منهم (8035) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1165 ) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة الرياض 313، منطقة مكة المكرمة 265، المنطقة الشرقية 185، منطقة عسير 122، منطقة المدينة المنورة 56.

كما سجلت منطقة القصيم 48 حالة، منطقة حائل 45، منطقة نجران 32، منطقة الباحة 29، منطقة جازان 24، منطقة تبوك 23، منطقة الحدود الشمالية 18، أما منطقة الجوف فقد سجلت أدنى الإصابات بواقع 8 حالات فقط.

الرياض ومكة تسجلان 578 إصابة كورونا جديدة والحالات النشطة تصل 11172 - المواطن


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