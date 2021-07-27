الزعاق: لم يتبقَّ سوى موجة واحدة فقط تسمى مرخيات القلايد في الصيف

المواطن - الرياض

توقع خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أنه لم يتبقَّ سوى موجة واحدة فقط في الصيف تسمى مرخيات القلايد.

موجات حارة:

وأوضح الزعاق عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: أن الموجات الحارة تعود في المقام الرئيسي إلى منخفض الهند، والذي يقع مصبه بين العراق والسعودية والكويت، مشيرًا إلى أنه لم يتبقَّ سوى موجة واحدة فقط تسمى “مرخيات القلايد”.

ولفت إلى أن العرب كانوا يسمون موجات الحر الشديدة بـ”الوغرات”، وهي تبدأ في موسم “ثريا” بشهر يونيو، وتصل شدتها في موسمي “المرزم” و”الكليبين” في يوليو وأغسطس، ويكون آخرها بموسم “الصفري” في سبتمبر.

5 موجات في الصيف:

وأضاف الزعاق أن هناك 5 موجات حارة يمر بها الصيف، الأولى في موسم “ثريا” وتسمى “طباخ العنب”، والثانية في موسم “الجوزاء” وتسمى “طباخ التين”، والثالثة بموسم “المرزم” وتُعرف بـ”صباغ اللون”، في حين تكون الرابعة بموسم “الكليبين” وتُعرف بـ”طباخ التمر”، أما موجة الحر الأخيرة تكون في موسم “سهيل”.

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