الزكاة: لا يوجد حاليًّا قائمة معتمدة لمزودي خدمات الفوترة الإلكترونية

المواطن - الرياض

أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنه لا يوجد حاليًّا قائمة معتمدة لمزودي خدمات الفوترة الإلكترونية، وتعمل الهيئة على إنشاء قائمة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

جاء ذلك في رد على رسالة مواطنة وجهت استفسارًا قالت فيه: “هل هناك قائمة بالشركات المعتمدة من الهيئة ويقدمون أنظمة أو برامج للفاتورة الإلكترونية”.

تقديم الخدمات في العيد:

وفي وقت سابق، أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأنها مستمرة في تقديم خدماتها على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى، خلال الفترة من الرابع من ذي الحجة وحتى الخامس عشر من الشهر نفسه، وذلك عبر قنوات التواصل الرسمية مع الهيئة.

آليات وطريقة التواصل:

وأكدت الهيئة على أنه يمكن للمكلفين من قطاع الأعمال وعموم المواطنين والمقيمين التواصل معها خلال فترة إجازة عيد الأضحى لكل ما يتعلق بالخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، وذلك من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa)، أو عبر الإيميل الرسمي ([email protected]).

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