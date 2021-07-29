‎الرئيسية
الرياضة
الزمالك المصري يهزم أبها وديًا
في إطار التحضيرات للموسم الرياضي الجديد

الزمالك المصري يهزم أبها وديًا

2021/07/29
الساعة 11:49 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
الزمالك المصري يهزم أبها وديًا أبها والزمالك
المواطن - محمد سمعه

فاز الزمالك المصري على فريق أبها بنتيجة هدفين لهدف في إطار لقاء ودي وذلك في إطار تحضيرات زعيم الجنوب للموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

ملخص مباراة الزمالك وأبها 

وسجل هدفي الزمالك كل من أشرف بن شرقي ومروان حمدي، بينما سجل لزعيم الجنوب اللاعب صالح العمري.

أبها والزمالك

تحضيرات قوية من زعيم الجنوب 

جدير بالذكر أن زعيم الجنوب كان أنهى موسم 2020/2021 محتلًا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين حيث كان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط.

أما فريق الزمالك فيستعد خلال الفترة المقبلة لمواجهة فريق غزل المحلة، في الموعد الجديد الذي سيُعلن عنه من قبل اتحاد القدم المصري.

ويخوض زعيم الجنوب حاليًا معسكرًا إعداديًا في مدينة الإسكندرية المصرية استعدادًا للموسم الجديد.

أبها والزمالك


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً