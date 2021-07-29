السادس عالميًا .. سرعة الجيل الخامس في الرياض 384.66 ميغابت/ثانية

المواطن - الرياض

حققت مدينة الرياض المرتبة السادسة بين عواصم العالم في منافسة أسرع أداء للجيل الخامس 5G، مسجلة متوسط سرعة تحميل بلغ (384.66) ميغابت في الثانية، لتحل بعد العاصمة السويدية ستوكهولم، وفق تقرير شركة Ookla، المختص في تحليل أداء وتوافر شبكات الجيل الخامس في المدن الرئيسية حول العالم، خلال النصف الأول من عام 2021م، الأمر الذي يمثل نجاحا متميزا ويعكس جهود المملكة في تطوير بنية الاتصالات وتقنية المعلومات ودعمها لمسيرة التحول الرقمي.

سرعة وإمكانيات شبكة الجيل الخامس

وتسلط شركة Ookla المالكة لأداة قياس سرعة الإنترنت الشهيرة Speedtest، في تقريرها الضوء على قياس أداء وتوافر شبكات الجيل الخامس 5G في 30 مدينة رئيسية حول العالم، حيث يستثمر مشغلو شبكات الهاتف المحمول في البنية التحتية لتوسيع عمليات نشر شبكات الجيل الخامس.

بناء شبكة متطورة في الشرق الأوسط

ويعكس هذا التصنيف نجاح مجموعة stc في بناء شبكة متطورة للجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما أن شبكة شركتي “stc الكويت” و” stc البحرين” تغطي مدينتي الكويت والمنامة الحاضرتان في القائمة الأسرع عالمياً في المرتبتين السابعة والـــ15 على التوالي.

وتغطي شبكة stc للجيل الخامس معظم مناطق المملكة، بوصول خدماتها إلى 66 محافظة جديدة، كما حققت جاهزية عالية في البنية التقنية للحلول الرقمية خلال موسم حج هذا العام كأسرع شبكة ، من خلال العمل على توسعة تغطية شبكة الجيل الخامس 5G في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بنسبة 48% مقارنة مع العام الماضي سعيا منها لتوفير تقنيات الاتصالات فائقة السرعة بأكبر قدر ممكن.

تطور قطاع الاتصالات في السعودية

واستطاعت المجموعة أن تشارك العالم بمجموعة نوعية من قصص نجاح المملكة في قطاعات الاتصالات والتقنيات الرقمية، وما حققته من برامج متقدمة في مسار التحول الرقمي في المملكة، والارتقاء بخدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى المملكة وتعزيز تنافسيتها على المستوى الإقليمي والعالمي، إلى جانب مواصلتها تصدر لائحة أفضل شركات الاتصالات في المنطقة، وفق العديد من التصنيفات العالمية، بالإضافة إلى دورها في طرح برامج المبادرات والحلول الشاملة في الابتكار والاستدامة، وتطوير منصات التقنيات الناشئة والتي أسهمت في حصول المملكة هذا العام على جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS 2021 التي يمنحها الاتحاد الدولي للاتصالات.

تصنيف شركة Ookla

وتعد Ookla الشركة الرائدة عالميًا في اختبار الإنترنت والبيانات والتحليل وإصدار التقارير الدقيقة والموثوقة لأداء الشبكة العالمية وتغطيتها، اعتمادا على أداة Speedtest لقياس أداء الإنترنت وجودته، حيث توفر تقارير Ookla بيانات ورؤى متعمقة حول اتجاهات الدول بالإضافة إلى تحليل حول ما يدفع تطورات السوق، استنادًا إلى نتائج الملايين من مستخدمي Speedtest.

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