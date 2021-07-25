السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة تسهيل دخول المخالفين للسعودية

المواطن - الرياض

حذر الأمن العام، اليوم الأحد، من تسهيل دخول المخالفين للمملكة بأي صورة من الصور، مؤكدًا أن العقوبة تصل إلى السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال.

عقوبات كبيرة:

وقال الأمن العام، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: يُعاقب كل من يُسهّل دخول مخالف أمن الحدود للمملكة أو نقله داخلها أو يوفر له المأوى أو يقدم له أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.

تسهيل الدخول:

وأكد الأمن العام، أنه في حال تسهيل دخول المخالفين للمملكة يتم مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير بالمسؤول عن ارتكاب المخالفة، لافتًا إلى أن هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة.

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