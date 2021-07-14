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السديس يدشن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا
تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين

السديس يدشن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا

2021/07/14
الساعة 9:46 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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السديس يدشن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا
المواطن - واس

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي “خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا” في موسمها التاسع، بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

تعزيز رسالة الحرمين الشريفين:

وتأتي الحملة حرصًا من الرئاسة العامة على تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتجويدها بما يتوافق مع مرحلة التطوير الشاملة التي تمر بها، إضافةً لتعزيز رسالة الحرمين الشريفين، وتكثيف الإجراءات الوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

السديس يدشن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا - المواطن

توجيه الجهود كافة خلال موسم الحج:

وأكد معالي الرئيس العام عقب تدشين الحملة أن استمرارها لمواسم عدة، يعكس مدى حرص جهاز الرئاسة على توجيه الجهود كافة خلال موسم الحج، لتنعكس على مستوى الخدمات المقدمة؛ انطلاقًا من استشعارها لثقل الأمانة الملقاة على عاتق منسوبيها.

وأوضح أن الحزم الخدمية التي تقدم للحاج والزائر تلقى اهتمامًا ومراجعة دورية لتطويرها وتحسين أدائها، مواكبةً للتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة.

السديس يدشن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا - المواطن السديس يدشن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا - المواطن السديس يدشن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا - المواطن


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