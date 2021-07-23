السديس يرفع التهنئة لـ الملك سلمان بمناسبة نجاح خطة موسم الحج

المواطن - مكة المكرمة

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه وباسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشكر والثناء والتهنئة والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة نجاح الخطة التشغيلية لموسم الحج.

دعم سخي ولا محدود:

وأكد السديس أن ما يشهده الحرمان الشريفان من تميز على كافة الخدمات الميدانية والإدارية هو نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة لكل ما من شأنه تيسير أداء النسك والعبادات في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشيرًا إلى أن المسجد الحرام شهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات البشرية والتقنية مما كان له الأثر الكبير في تحقيق أعلى نسبة رضا للقاصدين عن المنظومة الخدمية بالحرمين الشريفين.

اهتمام بالغ:

وتقدم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه البالغ بالحرمين الشريفين لاسيما خلال الظروف الاستثنائية، وحرصه الكبير على أن ينعم حجاج بيت الله الحرام بأرقى وأفضل الخدمات خلال تأديتهم شعيرة الحج، داعيًا المولى القدير أن يديم العز والنماء على وطننا المعطاء، وأن يكلل الجهود بالتوفيق؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة