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السعودية أقوى الاقتصادات العربية في 2021
جاءت الإمارات في المركز الثاني ومصر ثالثًا

السعودية أقوى الاقتصادات العربية في 2021

2021/07/26
الساعة 9:14 مساءً
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السعودية أقوى الاقتصادات العربية في 2021
المواطن- متابعة

نشرت مجلة فوربس الأمريكية تصنيفًا لأقوى الاقتصادات العربية للعام 2021، حيث احتلت السعودية المركز الأول في التصنيف.

الناتج المحلي الإجمالي 

ووفقًا للتقرير الذي نشرته المجلة مؤخرًا، فقد احتلت السعودية الصدارة، وسط توقعات بوصول ناتجها المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 804.9 مليار دولار بنهاية 2021.

السعودية أقوى الاقتصادات العربية في 2021

فيما جاءت الإمارات في المركز الثاني، مع تسجيل ناتجها المحلي الإجمالي في 2021 مستوى عند 401.5 مليار دولار، تليها مصر، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار.

واللافت في التقرير أن الإمارات تقدمت في 2021 مركزًا واحدًا عن تصنيفها للعام الماضي، وتقدمت الإمارات على مصر في تصنيف العام الجاري، وتراجعت مصر مركزًا واحدًا إلى المرتبة الثالثة عربيًا هذا العام، مع توقعات وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 394.3 مليار دولار مقابل 361.8 مليار دولار في 2020.

السعودية أقوى الاقتصادات العربية في 2021

تصنيف العراق وقطر

وفي المرتبة الرابعة للعام 2021 حل العراق، بتوقعات وصول ناتجه المحلي الإجمالي إلى 190.7 مليار دولار، فيما جاءت قطر في المرتبة الخامسة، حيث سيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي 166 مليار دولار هذا العام.

السعودية أقوى الاقتصادات العربية في 2021 - المواطن


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