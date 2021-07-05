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السعودية بالمجموعة الأولى في كأس العرب تحت 17 سنة
الأخضر ينافس فلسطين والكويت والمغرب في المجموعة

السعودية بالمجموعة الأولى في كأس العرب تحت 17 سنة

2021/07/05
الساعة 3:48 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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السعودية بالمجموعة الأولى في كأس العرب تحت 17 سنة قرعة كأس العرب تحت 17 سنة
المواطن - محمد سمعه

أسفرت نتائج قرعة كأس العرب للمنتخبات تحت 17 سنة، عن تواجد منتخب السعودية للناشئين بالمجموعة الأولى مع منتخبات الكويت وفلسطين والمغرب.

نتائج قرعة كأس العرب تحت 17 عامًا 

وجاءت المجموعة الثانية مكونة من” الجزائر والإمارات وليبيا وجيبوتي”، أما المجموعة الثالثة فجاءت مكونة من” تونس والعراق واليمن وموريتانيا”، بينما جاءت المجموعة الرابعة مكونة من مصر والبحرين والصومال ولبنان”.

قرعة كأس العرب تحت 17 سنة
جانب من مراسم القرعة

وسوف تستضيف المغرب مباريات البطولة حيث ستقام خلال الفترة من 29 يوليو حتى 15 أغسطس المقبل.

وتم إجراء القرعة في حضور النائب الشرفي لسمو رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأستاذ محمد روراوه والدكتور رجاءالله السلمي الأمين العام.

قرعة كأس العرب تحت 17 سنة

16 منتخبًا مشاركًا في البطولة

يذكر أنه يشارك في البطولة منتخبات المغرب والبحرين وتونس والجزائر وجيبوتي والسعودية والصومال والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والإمارات وموريتانيا واليمن.

وكانت النسخة الأولى من بطولة كأس العرب تحت 17 عامًا بدأت في عام 2011 في ضيافة السعودية، وفاز المنتخب السعودي بلقبها آنذاك.


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