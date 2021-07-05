السعودية تحسم ودية أوغندا بثنائية

المواطن - مروة نبيل

انتهت، منذ قليل، مباراة منتخب السعودية ضد أوغندا الودية، التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، بفوز الأخضر الأولمبي بهدفين دون رد.

السعودية ضد أوغندا:

وجاءت ودية منتخب السعودية تحت 23 عامًا ضد المنتخب الأوغندي الأول لكرة القدم، ضمن استعدادات الأخضر للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020” التي ستنطلق يوم 23 يوليو الجاري.

وبدأ المدير الفني سعد الشهري المباراة بتشكيل مكون من؛ محمد الربيعي، سعود عبدالحميد، خليفة الدوسري، عبدالباسط هندي، ياسر الشهراني، علي الحسن، سلمان الفرج، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، سالم الدوسري وعبدالله الحمدان.

وضغط منتخب السعودية الأولمبي منذ الدقائق الأولى، وسط دفاع قوي من لاعبي المنتخب الأوغندي، قبل أن يسفر الضغط عن تسجيل عبدالله الحمدان لهدف التقدم عند الدقيقة 40، ليمنح الأخضر التقدم في الشوط الأول.

اليامي يسجل هدفًا قاتلًا:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أجرى الشهري العديد من التغييرات، لتجربة اللاعبين وتجهيزهم جميعًا قبل الأولمبياد، حيث شارك زيد البواردي ومختار علي بدلًا من محمد الربيعي وسلمان الفرج، قبل أن يُغادر أيمن يحيى وتركي العمار ويشارك عبدالرحمن غريب وسامي النجعي.

واستمرت محاولات المنتخبين لهز الشباك مجددًا، قبل أن يُشارك ناصر العمران وحمد اليامي بدلًا من مختار علي وسعود عبدالحميد، وواصل لاعبو الأخضر الضغط بهدف تعزيز التقدم، إلا أن الدفاع الأوغندي كان متماسكًا.

وأجرى الشهري 4 تغييرات عند الدقيقة 79، حيث غادر ياسر الشهراني، عبدالله الحمدان، سالم الدوسري وعلي الحسن وشارك عبدالله حسون، عبدالرحمن اليامي، خالد الغنام وأيمن الخليف، ونجح البديل اليامي في تسجيل هدف قاتل عند الدقيقة 93، لتنتهي المباراة بفوز منتخب السعودية بنتيجة 2/ 0.

جدير بالذكر أن قرعة أولمبياد طوكيو 2020، أوقعت المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في المجموعة الرابعة التي تضم بجواره منتخبات البرازيل، ألمانيا وكوت ديفوار.

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