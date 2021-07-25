السعودية تقدم أداءً مشرفًا وتخسر أمام ألمانيا وتفقد فرصة التأهل

المواطن - محمد سمعه

خسر منتخب السعودية تحت 23 عامًا مباراته ضد منتخب ألمانيا بثلاثية مقابل هدفين، وذلك بعد أن قدم أداءً مشرفًا ضمن مباريات الجولة الثانية لمنافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020.

ملخص مباراة السعودية وألمانيا

وكان المنتخب الألماني سجل الهدف الأول بالدقيقة الـ11 عبر اللاعب ناديم أميري بعد خطأ دفاعي قاتل من لاعبي المنتخب السعودي.

وواصل المنتخب السعودي سعيه لإحراز هدف التعادل ليتمكن اللاعب سامي النجعي من إحراز هدف التعادل للأخضر بالدقيقة الـ30 بعد متابعة جيدة لتصويبة سالم الدوسري.

ولكن استغل منتخب ألمانيا خطأ دفاعيًا آخر من الثنائي عبدالإله العمري وسعود عبدالحميد، ليسجل اللاعب راجنار آتشي الهدف الثاني لـ ألمانيا بالدقيقة الـ43.

وانتهى الشوط الأول بتقدم منتخب ألمانيا على السعودية بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، نجح اللاعب سامي النجعي بعد عمل جماعي رائع في إحراز الهدف الثاني لـ المنتخب السعودي في شباك ألمانيا وذلك ضمن منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

وكان النجعي سجل الهدف الثاني للأخضر الأولمبي بالدقيقة الـ51 بعد تمريرة رائعة من الظهير الأيمن سعود عبدالحميد.

ولكن كثف منتخب ألمانيا من محاولاته ليضيف الهدف الثالث عبر اللاعب فيليكس أودوخاي من ضربة رأسية بالدقيقة الـ75.

الأخضر لم يستغل الطرد الألماني

وكان الحكم الجنوب إفريقي طرد اللاعب الألماني آموس بيير بالدقيقة الـ68 من عمر المباراة بعد تدخل قوي على سالم الدوسري.

وأصبح رصيد منتخب ألمانيا 3 نقاط، بينما لم يحصل منتخب السعودية على أي نقطة من مباراتين.

سيواجه الأخضر، منتخب البرازيل بالجولة الثالثة صباح الأربعاء المقبل، أما منتخب ألمانيا فسوف يواجه ساحل العاج.

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